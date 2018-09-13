В Швеции задержали подозреваемого в краже регалий короля Карла IX

Прокуратура Швеции задержала подозреваемого в краже регалий короля Карла IX. Об этом сообщает Expressen.

Отмечается, что кража короны и державы Карла IX и его жены королевы Кристины произошла 31 июля из кафедрального собора города Стренгнес. Сообщается, что витрина, где располагались королевские регалии, была закрытой и с системой сигнализации. Сейчас драгоценности объявлены в международный розыск.

Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу шведской прокуратуры, преступники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви.

Подозреваемый в совершении кражи мужчина был задержан 12 сентября, похищенные регалии найдены не были, пишет RT. Расследованием занимается Национальный оперативный департамент полиции, а также полиция Стренгнеса.

Карл IX, который был сыном выдающегося шведского монарха Густава Васы и отцом Густава II Адольфа, был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.