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Светящиеся в темноте рисунки появятся на домах Хабаровска

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Хабаровские художники планируют придать городу новый облик. Они хотят нанести на стены домов  светящиеся в темноте рисунки. Также изображения будут меняться в зависимости от времени суток.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» один из авторов идеи художник Сергей Платонов, в общей сложности на стены домов нанесут 10 рисунков. Тематику он не уточнил, сославшись на желание сделать жителям сюрприз. Для проекта подыскивают плохо освещенные дворы.

Художник отметил, что некоторые сложности могут возникнуть с согласованием рисунка — ведь на то, чтобы изображение появилось на стене дома официально, необходимо получить согласие всех его жителей. Авторы идеи надеются, что все бюрократические процедуры удастся пройти до наступления холодов.

Ранее на набережной Хабаровска художники планировали изобразить вырывающийся из-под земли бомбардировщик.

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