На набережной Хабаровска нарисуют вылетающий из-под земли самолет

Вырывающийся из-под земли бомбардировщик будет изображен на асфальте набережной в Хабаровске. Его нарисует художник из Москвы Данила Шмелев для выставки-ярмарки «Наш выбор 27».

По словам автора рисунка, эффект 3D-изображения получится за счет вытянутости картинки. С определенной точки она будет смотреться объемной. На создание картины он планирует потратить около недели.

В длину изображение растянется на 10 м, а ширина его будет около 5 м. Некоторые части выйдут за рамки. Для того чтобы рисунок просуществовал как можно дольше, Шмелев планирует покрыть его лаком, чтобы его можно было мыть. Местная администрация уже обещала периодически подкрашивать стершиеся фрагменты.

Vostokmedia напоминает, что создавать картину должен был художник из Германии Эдгар Мюллер. Но организаторы выставки решили поддержать российского мастера. Они надеются, что на фоне самолета будут фотографироваться посетители выставки, снимки появятся в социальных сетях, и таким образом о Хабаровске и Хабаровском крае узнают многие.

Напомним, выставка-ярмарка «Наш выбор 27» пройдет в Хабаровске 10 и 11 июня. Ее приурочат к Дню России. Местные производители представят свою продукцию. Кроме того, на выставке впервые заработает рыбный рынок.