Археологи нашли берестяную грамоту с финансовыми претензиями в Новгороде

На археологическом раскопе Дубошин-II в Великом Новгороде в минувшие выходные археологи обнаружили берестяную грамоту с финансовыми претензиями в адрес падчерицы.

Как сообщили «Новгород.ру» в пресс-службе музея-заповедника, член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Алексей Гиппиус раскрыл предварительное содержание древнего письма. Так, автор текста высказывал серьезные финансовые претензии к своей падчерице, которая жила на «Редятине улице».

Специалисты отмечают, что употребление слова «падчерица» в берестяных грамотах было обнаружено впервые, а название улиц можно встретить крайне редко.

Также в музее рассказали, что интересную задачу перед учеными находка ставит тем, что послание направлено от имени двух человек, которые в свою очередь обращались к паре адресатов. При этом и с той и с другой стороны встречается одинаковое имя — Иванко.

Средневековая улица Редятина находилась в Людине конце в древнем Новгороде. Археологи сейчас исследуют усадьбы этой улицы на раскопе Троицкий-XVI.