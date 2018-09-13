Археологи при раскопках в Москве нашли старинную детскую посуду

Археологи обнаружили старинную детскую посуду конца XIX века в ходе земляных работ в Москве. Об этом сообщили в Мосгорнаследии.

Находка была сделана в районе Серебрянической набережной. Игрушечный сервиз состоит из шести предметов: молочника, двух чашек и трех блюдец. В него входили минимум три разных набора, изготовленных в конце XIX — начале XX века, рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

«Предположительно, этой посудой могли пользоваться дети состоятельных горожан. Например, так их могли учить этикету. Но основной целью была, конечно, игра», — цитирует его телеканал «360».

Емельянов добавил, что именно по этой причине у чашек отломаны ручки, а тарелки расколоты, поскольку, скорее всего, дети ими пользовались неаккуратно.

Отмечается, что найденная посуда является уменьшенной копией взрослых чашек и блюдец и не отличается от них ни материалом изготовления (фаянс и фарфор), ни декоративными особенностями (полива, роспись), ни качеством производства. Сейчас сервиз находится в мастерской, его изучением занимаются археологи. После реставрации находки передадут в фонды столичных музеев, пишет сайт kp.ru.

30 августа сообщалось, что археологи нашли старинную детскую игрушку в центре Москвы. Это фарфоровая лошадка, относящаяся к достаточно редкой категории артефактов.