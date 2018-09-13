Напряженность на валютном рынке и рынке ОФЗ — следствие сочетания различных факторов. Ослабление национальных валют многих стран произошло из-за перетока денег на рынки США. А ключевыми драйверами для этого выступают налоговая реформа и повышение ставки ФРС. В США появились две компании, капитализация которых перевалила за отметку $1 трлн, – Apple и Amazon. Фондовые индексы S&P500 и Nasdaq недавно обновили максимумы. Инвесторы выводят деньги с развивающихся рынков, и на этом фоне особенно заметно слабеют национальные валюты. Компанию рублю составляют сейчас аргентинский песо и турецкая лира.

Цена на нефть сейчас в районе $77 за баррель, это на 50% выше, чем заложено в бюджет. Экспорт нефти и газа вырос в первом полугодии на 3,6% в физическом и на 31% в стоимостном выражении. Сальдо торгового баланса в этом году держится выше $12 млрд в месяц. Долговая нагрузка всего 13% от ВВП, это самый низкий уровень среди 50 крупнейших экономик. Международные резервы около $460 млрд, никакие санкции на внешний госдолг не вызовут коллапса бюджета.

Но, несмотря на то что макроэкономических предпосылок для девальвации нет, это не останавливает игроков от перевода средств в доллары. Волну ослабления рубля вызвали новости геополитического характера. Ожидание новых санкций, на этот раз жестких, которые могут затронуть финансовый сектор и госдолг, заставили игроков нервничать, продавать облигации и скупать валюту. Отток капитала перевесил поступления от внешней торговли. За восемь месяцев он превысил $26 млрд, что в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Необходимо отметить, что Минфин и Центробанк пока слабо поддерживают рубль, ориентируясь, видимо, на макроэкономику. Впрочем, ЦБ не ограничился только словесными интервенциями, и я не исключаю возможности повышения ключевой ставки на 0,25 п.п. 14 сентября. Это, на мой взгляд, позволило бы немного разрядить обстановку на рынке валют и долговых инструментов.

Минфин же пока отказывается от того, чтобы давать повышенную ставку на рынке. Предыдущий аукцион по размещению ОФЗ провалился, а в среду его и вовсе отменили. Такое уже случалось и ранее, Минфин, как правило, занимает жесткую позицию в вопросе заимствований на внутреннем рынке. Это до некоторой степени обостряет ситуацию на рынке ОФЗ. Но сейчас намечается стабилизация. Больших распродаж уже нет, доходность опустилась ниже 9% по дальним выпускам. Если курс USD/RUB удержится в диапазоне 68–71, то возможно, что надобность в существенном повышении ставок на внутреннем рынке отпадет.

Однако волна ослабления рубля, на мой взгляд, не останется без последствий. Иностранные инвесторы продолжат избавляться от рублевых облигаций, если Минфин и ЦБ не пойдут на повышение ставок на внутреннем рынке. Доля нерезидентов в ОФЗ еще высока, более 27%. Увеличение ставок вызовет рост инфляционных ожиданий. А банки перестанут снижать ставки по кредитам, и, возможно, им придется повысить и ставки по рублевым депозитам ближе к декабрю. Рост экономики в 2018 году может оказаться менее 2%, а в 2019-м — всего 1,3–1,4%. При этом инфляция дойдет до таргета уже к концу года.

Шансов на укрепление рубля в диапазоне 60–65 в этот период, на мой взгляд, немного. ЦБ рано или поздно придется возобновить покупки валюты на открытом рынке в интересах Минфина. Пока будет действовать бюджетное правило, рост цены на нефть не будет приводить к заметному укреплению рубля. Санкции снизят интерес иностранных инвесторов, и отток капитала при ослаблении рубля будет продолжаться. Завлечь инвесторов обратно на рынок могло бы временное ужесточение монетарной политики ЦБ и возобновление аукционов Минфина.

Автор — начальник управления операций на российском фондовом рынке инвестиционной компании

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