Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил о необходимости увеличить долю евро в расчетах ЕС за энергоносители и в других внешнеторговых сделках, сократив тем самым долю американского доллара. Технически это вполне возможно, практически — сулит немалые трудности. В первую очередь это вызовет противодействие со стороны США. Оно и определит успех (или провал) этого начинания.

Традиция использовать доллар США как валюту контракта при поставках в Европу имеет очень давнюю историю. Еще в далеком 1944 году, когда шла Вторая мировая война, но ее исход был уже предрешен, встал вопрос о будущих международных расчетах. Была предложена Бреттон-Вудская валютная система, в основе которой лежал доллар США. Во многих долгосрочных контрактах он используется до сих пор. Причин тому несколько, но главная — банальные традиции. Доллар США всем знаком и привычен. Распространенной валютой его делают и невысокая инфляция, предсказуемая денежно-кредитная политика, умеренный (относительно размера ВВП страны) госдолг США.

Всё бы хорошо, но политика нынешнего президента Соединенных Штатов господина Трампа привела к росту напряженности с ЕС. Ее источником стало повышение пошлин на европейские товары, поставляемые в США. А санкции, фактически запрещающие или сильно ограничивающие сотрудничество европейских компаний с Россией и Ираном, добавили масла в огонь.

Европейский бизнес был бы и не прочь нарушить американский санкционный запрет, но не может этого сделать, так как расчеты в долларах подразумевают их прохождение через американский банк. Который мало того что видит эти расчеты, так еще и имеет возможность их заблокировать.

Неудивительно, что такое положение дел не очень устраивает власти Евросоюза, которые официально (это важно!) объявили о намерении создать свою, европейскую, систему расчетов, независимую от США и, как следствие, устойчивую к американским санкциям.

По сути, такая система — это специализированный мессенджер с сильным шифрованием и подтверждением со стороны доверенного субъекта — ЕЦБ. Задача создания подобной системы с точки зрения IT под силу любому хорошему выпускнику соответствующего вуза.

Однако просто сконструировать независимую систему расчетов — полдела. Главное — сделать эту систему популярной, заставить экономических субъектов ею пользоваться. И тут проект подстерегают две группы сложностей.

Во-первых, неясно, как быть с уже заключенными контрактами: по какому курсу пересчитывать доллары США в евро. По курсу на момент подписания контракта, по курсу на момент поставки товара или по курсу на момент оплаты? При большом объеме контракта этот вопрос может быть очень существенным. Впрочем, как раз его не так уж сложно решить юридически — приняв закон о порядке перехода с одной валюты контракта на другую.

Во-вторых, нетрудно догадаться, что идея расчетов в евро не очень понравится США. И неизбежно вызовет то или иное противодействие со стороны американских властей. Арсенал средств давления у них широкий.

Всем памятен пример BNP Paribas, который был подвергнут многомиллиардному штрафу за сделку с иранскими компаниями (при этом сама по себе сделка носила вполне нейтральный характер). Тем не менее BNP Paribas безропотно штраф заплатил. Финансовый рынок воспринял это как своего рода показательную порку, и больше желающих нарушать американские санкции не было.

Помимо штрафа, американские власти могут и просто закрыть доступ на свой рынок. Подобное недавно произошло с китайской компанией ZTE. Результат не заставил себя долго ждать: компания погасила штраф, покаялась во всех мыслимых и немыслимых грехах и после этого была вновь допущена на американский рынок. Для бизнеса, который имеет значительный объем продаж в США, сама угроза потери этого рынка сбыта очень существенна.

Таким образом, возможности США оказать давление на Европу весьма велики. Тем не менее создание своей платежной системы в ЕС вполне возможно. Сделала же Япония свою JCB — и нормально работает с 1968 года. В том числе и в США.

Это наглядно демонстрирует, что создание подобных систем — дело решаемое, хоть и нелегкое. Причем чем жестче будут вновь вводимые со стороны США санкционные ограничения, тем скорее будет создана независимая от США платежная инфраструктура. Причем весьма вероятно, что она станет популярной и среди российских компаний. Это сильно снизит санкционные риски и для отечественного, и для европейского бизнеса.

Автор — доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

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