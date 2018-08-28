Порядок валютных операций российских компаний, особенно компаний-экспортеров, тщательно регламентируется и строго контролируется. Делается это как для целей налогообложения (что вполне естественно), так и для усложнения вывода капитала из страны. Одним из элементов контроля, и весьма жестким и действенным элементом, является обязательная репатриация валютной выручки.

Это означает, что полученные компанией валютные доходы должны поступить в Россию. И только тогда, когда это произойдет, компания вправе либо продать валюту за рубли, либо использовать ее для закупки товаров за границей (что тоже сопровождается сложной процедурой контроля), либо просто оставить валюту на счету компании в России.

Требование к обязательной репатриации валютной выручки за рубли неоднократно менялось, менялась и доля доходов, которые необходимо было продать за нацвалюту, и сам порядок этой операции. Тем не менее, сам принцип обязательности поступления валютной выручки в Россию оставался неизменным.

Логика этого решения проста: без этой меры сложно контролировать экспорт, и возможны самые разнообразные методы «оптимизации» налоговых и таможенных платежей. А это уже грозит потерей доходов бюджета. Контролировать же денежные потоки внутри страны (а в случае необходимости и наказывать виновных) намного проще, чем за рубежом. Да и судебные процедуры за границей требуют на порядок больше средств и времени. Так что для целей контроля эта мера представляется более чем целесообразной.

Но у любой сильной регуляторной меры есть и свои плюсы (ради чего она, собственно, и вводится), и свои минусы. Главный минус этой меры — она сложна и обременительна для небольших компаний. Для крупной структуры — например, для экспортеров сырья — проблема финансирования на время проведения процедуры репатриации валютной выручки не представляет никакой трудности. Банкиры охотно ссужают деньги таким компаниям, причем под минимальный процент, так как риски таких займов очень невелики. Содержание целого штата специалистов, которые грамотно проводят все эти процедуры, для крупной компании тоже не проблема.

Совсем иначе выглядит такое положение дел для относительно небольшой компании: и затраты на финансирование процедуры репатриации велики, и содержание лишних сотрудников накладно. Как следствие, в России имеется очень немного компаний, занимающихся несырьевым экспортом. Что, в числе прочего, сильно вредит и делу диверсификации российской экономики в целом.

Минфин давно и последовательно выступал за отмену обязательной репатриации валютной выручки. По мнению министерства, эта мера, доставшаяся в наследство еще от советской эпохи, давно устарела и превратилась в совершенно ненужный тормоз для внешнеэкономической деятельности. И этот тормоз сильнее всего мешает именно компаниям несырьевого сектора.

Наиболее последовательным противником отмены этой явно устаревшей и обременительной нормы контроля был Центробанк. Главной причиной такой позиции были опасения роста оттока капитала и снижения поступлений в бюджет. Страхи вполне традиционные. Однако степень прозрачности мировой финансовой системы за последние годы (особенно после кризиса 2008 года, когда произошло мощное наступление на офшоры по всему миру) сильно возросла, да и отечественная ФНС заметно повысила свою квалификацию.

В конце концов в начале июля 2018 года ЦБ смягчил свою позицию, что и позволило выработать подход к изменению валютного контроля. Законопроект будет внесен в Госдуму этой осенью и, как предполагается, начнет действовать 1 января 2020 года.

Помимо заметного смягчения валютного контроля для предприятий, ожидается достаточно много послаблений и для граждан. Так, предполагается ослабить валютное регулирование в отношении зарубежных счетов и вкладов российских граждан. Для банков на территории страны-члена ОЭСР или FATF предполагается снять ограничения на зачисление средств от нерезидентов. Эта мера может сильно облегчить жизнь гражданам, которые работают на иностранного работодателя. Особенно это актуально для IT-специалистов, живущих в России.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что наконец-то принимаются первые реальные меры по диверсификации российской экономики. И именно развитие несырьевого экспорта предполагается сделать одним из приоритетов.

Автор — доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

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