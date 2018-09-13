В пятницу состоится заседание Совета Директоров Банка России, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. В отличие от последней встречи в июле с предсказуемым итогом и относительно нейтральным внешним фоном, теперь и решение, и заявления ЦБ будут изучать под микроскопом. А от их взвешенности будет зависеть стабильность российской финансовой системы.

Важно понимать, что турбулентность на валютном и долговом рынке в последние несколько недель в основном случилась по причинам, находящимся вне контроля Банка России. Пошедшая вразнос ситуация в экономиках Аргентины и Турции и более быстрое, чем ожидалось, повышение ставок в США, привели к распродаже активов на развивающихся рынках и «бегству в доллар». Россия уже много лет готовилась к кризису такого рода, рекордные доходы от экспорта и разные «кубышки» обеспечивают запас прочности. Но попадать в такие ситуации все равно неприятно. Эмоции и риски новых санкций, в том числе на оборот российских гособлигаций, усилили отток с рынка иностранцев и резкий рост доходности по ОФЗ. Распродаваемые на страхах бумаги давят на рынок, гонят вверх ставки и ослабляют рубль, а выводимые из страны средства уже привели к увеличению вывоза капитала.

В теории, Банк России мог бы не обращать внимание на неблагоприятный фон. Бюджет находится в очень хорошем состоянии, погашения долга не слишком велики, правительство может себе позволить не занимать на рынке. В отличие от 2014 года, рубль в свободном плавании – поэтому специально поддерживать его бессмысленно, особенно если считать, что резкое ослабление - эмоциональное и временное, и в разумные сроки все вернется на круги своя. Согласно принципам «инфляционного таргетирования» регулятора должен волновать не курс или ставки на рынке, а только уровень инфляции. А прогнозы по ней могут быть истолкованы самым разным образом.

Уже больше года – с июля 2017 года — инфляция находится ниже целевого уровня ЦБ в 4% в год. После рекордных минимумов первых месяцев этого года она ускорилась, но все еще очень далека от целевого показателя. Потребительский спрос остается низким, а ослабление рубля также значительно слабее влияет на цены, чем это было четыре или десять лет назад – импортозамещение и контрсанкции привели к определенным результатам. Рост инфляции, в том числе в связи с повышением НДС, был заложен в прогнозы ЦБ. Более того, распродажа облигаций уже резко повысила стоимость привлечения средств банками и реальным сектором. Волна заявлений о повышении ставок по ипотеке только первая ласточка последствий для населения и бизнеса.

Именно доходность по ОФЗ, а не ключевая ставка влияют на ставки по депозитам, стоимость кредитов и ипотеки. Рост рыночных ставок сам по себе охлаждает кредитную активность, и ведет к антиинфляционным последствиям. Поэтому темп усиления инфляции скорее всего будет достаточно умеренным – на фоне тряски остальных рынков. Реальная процентная ставка в России остается одной из самых высоких в мире, особенно если базировать ее на данных рынка госдолга, а монетарная политика – сверхжесткой, даже при некотором росте инфляционных ожиданий.

Именно поэтому повышение ключевой ставки вслед за зарубежными коллегами будет довольно бесполезным решением – для охлаждения эмоций этого мало, а в способности ЦБ быть жестким в своей политике никто не сомневается. Наоборот, после повышения ставки инвесторы, особенно спекулятивные, почуют запах крови и усилят атаку на рубль и ОФЗ. И тогда возможно повторение событий конца 2014 года – с внеочередными резкими повышениями ставок для охлаждения излишне разыгравшихся спекулянтов – но с высокой ценой для реального сектора.

Проблемой является не неуверенность в регуляторе, а страхи отсутствия механизмов стабилизации рынка в случае наиболее жесткого варианта санкций и бегства нерезидентов. Именно поэтому уверенность в наличии инфраструктуры и готовности ЦБ и российских банков переварить сбрасываемые облигации крайне важна для стабильности рынка. Сохранение жесткой риторики в заявлениях и ключевой ставки на высоком уровне уже заложены в ожидания участников рынка. А для снижения нервозности хотелось бы видеть план действий на случай новых атак на рынок долга. Без этого надо опасаться, что кредитное сжатие приведет к удару по кредитованию и снижению темпов роста еще до вступления в силу новых налогов, которое не очень сложно предотвратить упреждающими мерами.

Автор — управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию "Эксперт РА"

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