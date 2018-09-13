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У берегов Ялты произошло землетрясение

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Фото: ТАСС/Павлишак Алексей
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В море у берегов Крыма произошло землетрясение силой около 4 баллов. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС РФ.

Одиночный толчок зафиксировали 13 сентября в 08:45 в 28 км от побережья Ялты.

«Мы тоже почувствовали толчок. Сразу проснулись. Кровать тряхануло неожиданно, двери зеркального шкафа сотряслись», — приводит сайт kp.ru сообщение одного из местных жителей, оставленное в соцсети. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет.

«Опасения может вызывать серия толчков. Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет», — приводит слова начальника сейсмостанции Ирины Курьяновой пресс-служба администрации Ялты, пишет ИА «Крыминформ».

Ситуация находится на контроле центра управления в кризисных ситуациях крымского управления МЧС РФ.

12 сентября сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло близ турецкой Антальи. Эпицентр сейсмособытия находился в 65,45 км от города Кумлуджа и в 98,48 км от административного центра региона.

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