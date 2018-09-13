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В Петербурге женщина пыталась продать собственного ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Санкт-Петербурге женщина из Узбекистана решила продать собственного новорожденного ребенка.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 28-летняя мать просила за сына 280 тыс. рублей. В качестве покупателя выступил сотрудник полиции.

Встречу с покупателем женщина назначила 13 сентября на улице Кораблестроителей. После передачи денег ее задержали и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по факту торговли людьми.

Ребенок находится под присмотром врачей в одной из больниц. 

12 сентября в Оренбургской области возбудили дело после того, как мать выкинула собственного ребенка в мусорный бак. По словам женщины, задушить младенца ее заставило бедственное материальное положение.

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