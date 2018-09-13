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В больницу Южно-Сахалинска из-за серозного менингита попали 50 детей

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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В инфекционное отделение больницы Южно-Сахалинска попали 50 детей с диагнозом «серозный менингит». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения по Сахалинской области.

В ведомстве отметили, что самой маленькой пациентке восемь месяцев, а из-за распространения инфекции закрыт на карантин детский сад, еще за одним дошкольным учреждением установлено наблюдение после того, как там заболели пять детей, сообщает телеканал «360».

По словам исполняющего обязанности заведующего инфекционным отделением детской областной больницы Сергея Чевозерова, симптомами заболевания являются сильная голова боль, рвота, повышение температуры. При их наличии необходимо незамедлительно обращаться к врачу.

По словам врачей, серозный менингит является одной из самых тяжелых форм энтеровирусной инфекции. Вакцины от этого заболевания не существует, а инфекция передается воздушно-капельным путем. В профилактических целях нужно тщательно мыть руки и продукты, а также стараться избегать большого скопления людей. Курс лечения в больнице составляет минимум две недели, но и после выписки дети должны наблюдаться у врачей поликлиник еще в течение 10–14 дней, прежде чем можно будет вернуться в детские сады и школы.

Как отмечает ИА «Ура.ру», на карантин из-за серозного менингита закрыты также четыре школы Екатеринбурга — № 5, 52, 167, 171. Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование.

12 сентября сообщалось, что с подозрением на менингит в больницы Тюмени доставили 15 человек.

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