В Саратове объявили карантин из-за бешеного ежа

Карантин из-за бешеного ежа ввели в Саратове. Постановление об этом подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Больное животное было найдено дачниками на территории садоводческого товарищества и доставлено в ветклинику, но спасти его не удалось и после операции оно умерло в многоквартирном доме.

Изоляция распространяется на ветеринарную клинику, где был прооперирован бешеный еж, и на места в радиусе ста метров, где он находился до и после операции.

Ветеринары приступили к ликвидации возможных очагов заболевания.

27 июля жительница американского города Питтсгроув (штат Нью-Джерси) Тамми Дюбуа одной рукой задушила бешеную лису. По словам 52-летней женщины, животное напало на нее во дворе дома.