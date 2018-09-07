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В Саратове объявили карантин из-за бешеного ежа

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Карантин из-за бешеного ежа ввели в Саратове. Постановление об этом подписал губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Больное животное было найдено дачниками на территории садоводческого товарищества и доставлено в ветклинику, но спасти его не удалось и после операции оно умерло в многоквартирном доме.  

Изоляция распространяется на ветеринарную клинику, где был прооперирован бешеный еж, и на места в радиусе ста метров, где он находился до и после операции.

Ветеринары приступили к ликвидации возможных очагов заболевания.

27 июля жительница американского города Питтсгроув (штат Нью-Джерси) Тамми Дюбуа одной рукой задушила бешеную лису. По словам 52-летней женщины, животное напало на нее во дворе дома.

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