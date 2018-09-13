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Два российских банка объявили о снижении ипотечных ставок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Два крупных российских банка объявили о снижении ставок по ипотечному кредитованию. Речь идет о ВТБ и Газпромбанке.

Как утверждается в пресс-релизе ВТБ, банк снижает базовую ставку по одной из ипотечных программ до 9,6%, в рамках рефинансирования кредит будет стоить 9,3%. Пониженная ставка будет активна до конца 2018 года.

Газпромбанк снижает ставки по всей линейке ипотечных программ на 0,2–0,7 процентного пунктов до 8,7–10,5%, пишет агентство ТАСС.

Глава Сбербанка Герман Греф 12 сентября допустил повышение ставок по ипотеке и потребительским кредитам. При этом он отметил, что повышение будет временным, на фоне роста ставок на рынке.

На данный момент жилищный кредит в Сбербанке можно взять под 7,1–9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

Как писали «Известия» 7 сентября, согласно расчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), россиянам стало проще обслуживать ипотечные кредиты — средний платеж сократился на 3% и составил 16,7 тыс. рублей.

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