Греф допустил повышение ставок по потребительским кредитам и ипотеке

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил временного повышения ставок по потребительским кредитам и ипотеке на фоне растущих ставок на рынке. Такое мнение он высказал в среду, 12 сентября, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

«Пока смотрим (на рынок. — Ред.), но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть, что придется повышать», — цитирует Грефа ТАСС.

Тренд повышения ставок ипотечного и потребительского кредитования будет временной мерой, и они снизятся, когда рынок успокоится, подчеркнул глава кредитной организации.

«Но сейчас, пока тренд наверх, вы видите, как ставки выросли. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — предупредил он.

Руководитель Сбербанка также рассказал, что верхняя планка по возрасту для ипотечных заемщиков может быть повышена, такая возможность рассматривается.

Накануне объявление о том, что программа по снижению ставок на действующие ипотечные договоры завершена, появилось на сайте Сбербанка, сообщает телеканал «360». Кредитная организация обещала рассмотреть поданные до 10 сентября текущего года заявления и сообщить о своем решении до конца месяца.

В настоящее время жилищный кредит в Сбербанке можно взять под 7,1–9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.