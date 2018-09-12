Прямой эфир
Сюжет:

Греф допустил повышение ставок по потребительским кредитам и ипотеке

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Сбербанка Герман Греф не исключил временного повышения ставок по потребительским кредитам и ипотеке на фоне растущих ставок на рынке. Такое мнение он высказал в среду, 12 сентября, в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ), проходящего во Владивостоке.

Больше не занимать: кредитную нагрузку россиян предложили ограничить
Банкам и МФО запретят выдавать кредит, если платежи по нему будут превышать половину дохода

«Пока смотрим (на рынок. — Ред.), но ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть, что придется повышать», — цитирует Грефа ТАСС.

Тренд повышения ставок ипотечного и потребительского кредитования будет временной мерой, и они снизятся, когда рынок успокоится, подчеркнул глава кредитной организации.

«Но сейчас, пока тренд наверх, вы видите, как ставки выросли. Всё будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация», — предупредил он.

Руководитель Сбербанка также рассказал, что верхняя планка по возрасту для ипотечных заемщиков может быть повышена, такая возможность рассматривается.

Накануне объявление о том, что программа по снижению ставок на действующие ипотечные договоры завершена, появилось на сайте Сбербанка, сообщает телеканал «360». Кредитная организация обещала рассмотреть поданные до 10 сентября текущего года заявления и сообщить о своем решении до конца месяца.

В настоящее время жилищный кредит в Сбербанке можно взять под 7,1–9,5% при условии страхования жизни и подтверждения дохода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Отдающих 50% месячного дохода на погашение долга россиян стало меньше
Россиянам стало легче обслуживать ипотечные кредиты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017