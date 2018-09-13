Прямой эфир

Законопроект о запрете на курение вблизи подъездов внесли в Госдуму

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект о запрете на курение вблизи подъездов многоквартирных домов внесен в Госдуму. Как пишет «Парламентская газета», нарушение этого правила повлечет за собой штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Табачные акцизы предложили направить на борьбу с курением
В 2017 году государство получило более 500 млрд рублей от табачных компаний

Проект вносит поправки в ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева и Эдуард Исаков.

По их словам, в антитабачной концепции от 2013 года закреплен запрет на курение внутри многоквартирных зданий, однако норма не учитывает придомовые территории, хотя практика курения у входа в подъезды широко распространена. «При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.

За курение на расстоянии ближе 15 м от входов в подъезды авторы предлагают ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее министерство транспорта высказалось в пользу создания помещений для курения в чистых зонах аэропортов Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боярский прокомментировал внесенный в Госдуму проект дуэльного кодекса
Более половины курильщиков в России готовы бросить курить

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017