Законопроект о запрете на курение вблизи подъездов внесли в Госдуму

Законопроект о запрете на курение вблизи подъездов многоквартирных домов внесен в Госдуму. Как пишет «Парламентская газета», нарушение этого правила повлечет за собой штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Проект вносит поправки в ст. 12 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Авторами инициативы выступили сенаторы Александр Варфоломеев, Татьяна Кусайко, Лариса Тюрина, Анна Отке, Татьяна Лебедева и Эдуард Исаков.

По их словам, в антитабачной концепции от 2013 года закреплен запрет на курение внутри многоквартирных зданий, однако норма не учитывает придомовые территории, хотя практика курения у входа в подъезды широко распространена. «При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.

За курение на расстоянии ближе 15 м от входов в подъезды авторы предлагают ввести штраф в размере от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее министерство транспорта высказалось в пользу создания помещений для курения в чистых зонах аэропортов Москвы.