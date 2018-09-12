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Боярский прокомментировал внесенный в Госдуму проект дуэльного кодекса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Народный артист России Михаил Боярский поддержал инициативу создания дуэльного кодекса, однако при этом выразил беспокойство за самих депутатов.

Ранее на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект дуэльного кодекса России. Инициатором проекта стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов. Документ находится в базе данных ГД. 

«Я предпочел бы холодное оружие, а не стрельбу из пистолетов. Шпага — пожалуйста. Я — за. Поиграть в мушкетеров решили депутаты. Ну пускай поиграют. Их первых и вызовут на дуэль», — заявил артист НСН в среду, 12 сентября.

Накануне глава Росгвардии Виктор Золотов опубликовал видеообращение к Алексею Навальному, в котором вызвал его за клевету на дуэль. По словам военного, Навальный допустил в отношении него «оскорбительные, клеветнические размышления», которые не принято прощать в офицерской среде.

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