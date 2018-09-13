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Названы самые высокооплачиваемые рэперы года

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Daniel DeSlover
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Хип-хоп-исполнитель Шон Картер, известный как Jay-Z, стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии журнала Forbes. За последние 12 месяцев он заработал «ошеломляющие» $76,5 млн. 

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Взобраться на верхушку рейтинга ему помог совместный с женой Бейонсе альбом под названием Everything Is Love и тур On The Run II в поддержку пластинки. 

Вторая строчка досталась рэперу Шону Комбсу (P. Diddy), который возглавлял список три года подряд. Он заработал $64 млн благодаря своей империи напитков, включающей водку Ciroc, текилу DeLeón и щелочную воду Aquahydrate.

Тройку лидеров замыкает Кендрик Ламар с $58 млн. Он собирает стадионы во время гастролей, а также работает с Nike и American Express. 

Ранее в августе Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров. Среди тройки лидеров — Джордж Клуни

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