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Forbes составил список самых богатых семей России

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России. Как и год назад, первую строчку списка заняла семья Михаила Гуцериева. 

Как сообщается на сайте издания, их общее состояние оценено в $5,97 млрд. Однако за последний год оно значительно сократилось. В 2017-м его оценивали в $9,91 млрд.

30 августа Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. Список возглавил президент России Владимир Путин, на последней строчке оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат раскритиковал рейтинг, однако назвал попадание в него признанием.

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