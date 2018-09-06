Forbes составил список самых богатых семей России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших семей России. Как и год назад, первую строчку списка заняла семья Михаила Гуцериева.

Как сообщается на сайте издания, их общее состояние оценено в $5,97 млрд. Однако за последний год оно значительно сократилось. В 2017-м его оценивали в $9,91 млрд.

30 августа Forbes опубликовал рейтинг самых влиятельных россиян. Список возглавил президент России Владимир Путин, на последней строчке оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутат раскритиковал рейтинг, однако назвал попадание в него признанием.