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В Госдуме сравнили рейтинг Forbes с винегретом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Рейтинг Forbes «100 самых влиятельных россиян» похож на «настоящий винегрет», в котором его авторы «намешали» всех подряд. Такое мнение первый замруководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

«Видно желание иностранного издателя поднять значимость и придать силу олигархам, будто в нашей стране по-прежнему всё решается как в 1990-е годы», — приводит его слова «РИА Новости»

Политик обратил внимание, что с начала 2000-х годов крупный бизнес в России занимается «именно бизнесом», а его владельцы не принимают глобальных решений в политике.

Вместе с тем депутат согласен, что в списке действительно представлены влиятельные, успешные в той или иной области люди. 

Рейтинг опубликован 30 августа. Первое место занял президент России Владимир Путин, последнее — лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Составители пояснили, что российский лидер возглавил список автоматически, так как он стал вторым в аналогичном глобальном рейтинге, составленном американской версией журнала.

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