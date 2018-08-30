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Российский Forbes сменил владельца

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Фото: ТАСС/Ведомости/Сергей Николаев
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Новым владельцем журнала «Forbes Россия» стал бизнесмен Магомед Мусаев, сообщили в пресс-службе издателя группы ACMG.

«Журнал «Forbes Россия» сменил владельца. Бизнесмен Магомед Мусаев выкупил у Александра Федотова 100% долей компании «Aс Рус Медиа», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы в четверг, 30 августа.

Отмечается, что исполнять обязанности главного редактора будет Николай Мазурин. Бывший главный редактор журнала Николай Усков вернется в издание на новую позицию редакционного директора.

Издателем Forbes в России назначена Наталья Гандурина. Правообладатель бренда, компания Forbes Media LLC, продлила лицензию на издание Forbes в России до 2023 года.

Ускова освободили от должности главного редактора Forbes 9 июня 2018 года. Исполняющим обязанности главреда был назначен ранее занимавший пост шеф-редактора Мазурин. Он также покинул этот пост 27 июля.

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