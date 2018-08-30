Жириновский раскритиковал рейтинг влиятельных россиян Forbes

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал составленный журналом Forbes рейтинг самых влиятельных россиян, в котором он занял последнее, сотое, место. Он раскритиковал список, однако назвал попадание в него признанием.

Жириновский подчеркнул, что из оппозиционеров в сотню вошли только он и глава КПРФ Геннадий Зюганов, передает «РИА Новости».

«Остальные 98 человек — это одна политическая команда. Да и Зюганова включили, потому что он представляет старый режим», — добавил лидер ЛДПР.

При этом Жириновский негативно отозвался о методике подсчета, которой руководствовались составители рейтинга.

«Список необъективен. У нас 70% экономики принадлежит государству, а в списке 80% — это банкиры, люди, у которых больше всех в России денег. Но ведь реально это не их деньги, а деньги нашей страны, а мы просто временно им доверили ими управлять», — заявил он.

Рейтинг опубликован 30 августа. Первое место занял президент России Владимир Путин. Составители пояснили, что это произошло автоматически, так как он стал вторым в аналогичном глобальном рейтинге, составленном американской версией журнала.