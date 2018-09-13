Дом ветеранов планируют ликвидировать в Биробиджане

В Биробиджане могут ликвидировать Дом ветеранов, объединив его с городским Советом ветеранов. Причина — экономия бюджета. Директор Дома ветеранов Валерий Гершкович покинул свой пост.

Как он сам сообщил ИА EAOMedia, оптимизация организаций даст возможность городской казне экономить на предоставляемых субсидиях.

Впрочем, по словам замглавы администрации по социальным вопросам, образованию и культуре Натали Петрушковой, на 2019 год финансирование на оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям предусмотрено в том же объеме. Поэтому, утверждает чиновник, мэрия Биробиджана не ставит перед собой цели экономии казны за счет уменьшения субсидий НКО.

Агентство отмечает, что с 1 сентября Дом ветеранов уже перевели на четырехчасовой рабочий день. В связи с чем было принято такое решение, не сообщается.

В эти дни в Биробиджане прокуратура проводит проверку по факту отключения от канализации медицинского колледжа и областной психиатрической больницы. Надзорное ведомство уже признало действия «Водоканала» в отношении этих социальных организаций незаконными.