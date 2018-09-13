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Подготовка к отопительному сезону в селах ЕАО может сорваться

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Под угрозой срыва находится подготовка к зиме в нескольких селах Биробиджанского района в ЕАО. Причина — долги коммунальных служб и отсутствие ресурсоснабжающих организаций.

Как было сказано на заседании муниципальной комиссии по ЧС, в семи селах нет поставщика ресурсов. Речь идет о населенных пунктах Птичник, Бирофельд, Найфельд, Валдгейм, Дубовое, Желтый Яр, Аэропорт, уточняет ИА EAOMedia.

Управляющие компании должны до конца сентября принять все меры для завершения подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону. А главе района поручено обратиться за помощью к главе области за поддержкой. По словам первого замглавы района Сергея Солтуса, помощь может быть финансовой либо в виде твердого топлива.

Агентство напоминает, что ранее было принято решение о выделении из регионального бюджета 8 млн рублей, которые пойдут на модернизацию котельного оборудования и замену тепловых сетей в Биробиджанском районе.

Между тем метеорологи уже предупреждали жителей ЕАО о наступлении первых заморозков. Ночные температуры будут опускаться до –3 градусов.

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