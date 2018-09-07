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Первые заморозки придут в ЕАО в ближайшие дни

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Гидрометеобюро Биробиджана предупредило о наступлении первых заморозков ночью 9 и 10 сентября. Температура будет опускаться до -3 градусов.

В этой связи Главное управление МЧС по ЕАО напомнило жителям о рисках, связанных с низкими температурами. В частности, в это время обычно увеличивается количество техногенных пожаров из-за значительного возрастания нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового и электрооборудования.

ИА EAOMedia информирует, что коммунальным службам рекомендовали принять необходимые меры, чтобы не допустить этого. Главы муниципальных образований и сельхозпроизводители проведут комплекс превентивных мероприятий.

В Тынде Амурской области начался отопительный сезон. Тепло в школы и детские сады начали подавать после того, как в городе выпал первый снег.

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