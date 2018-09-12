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Прокуратура ЕАО считает незаконным отключение больницы от канализации

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Водоканал Биробиджана незаконно отключил от канализации психбольницу ЕАО и медколледж, нарушив работу учреждений и права людей. К такому выводу пришла областная прокуратура. Проверка продолжается.

Как напоминает ИА ЕАОMedia, уведомления об ограничениях вручили 7 сентября руководству учреждений. Причиной установки заглушек на трубы стали долги. Однако согласно действующему законодательству, временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения не допускается в отношении социально значимых объектов. После требования прокуратуры Водоканал подключил больницу и колледж к канализации.

Напомним, власти Челябинской области опасаются экологической катастрофы, которая может случиться на реке Миасс. Под руслом пришел в негодность канализационный трубопровод, из-за чего есть вероятность попадания нечистот в воду. На замену трубы из регионального бюджета будет выделено 50 млн рублей.

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