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В РСПП призвали привлечь частных инвесторов к строительству моста на Сахалин

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Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
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Для строительства моста, соединяющего остров Сахалин с материком, необходимо участие частных инвесторов, однако их поиск может быть осложнен, полагает президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

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«РЖД сейчас просчитывает экономику проекта строительства моста на Сахалин через пролив Невельского. Получается, что без серьезной господдержки трудно будет найти желающих войти в концессию», — заявил председатель РСПП на заседании в Хабаровске. Его цитирует ТАСС.

По словам главы союза, необходимо разработать определенную модель, которая сделает этот проект выгодным для участия частных инвесторов, поскольку без них он «не просматривается», а также оценить потенциальный грузопоток и просчитать новые рынки.

«А частные инвесторы — это грузоотправители, это потребители», — пояснил Шохин.

Накануне, 12 сентября, газета «Ведомости» сообщила со ссылкой на чиновников и промышленников, что строительство моста через пролив Невельского могут не согласовать из-за отсутствия экономической выгоды и недостаточного грузопотока.

25 июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что у проекта транспортного перехода на Сахалин будет два финансовых источника — бюджетные средства и компании «РЖД», причем большая часть проекта будет профинансирована именно за счет «РЖД».

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