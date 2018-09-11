Значит, нам туда дорога
Одним из главных экспонируемых объектов открывающегося во Владивостоке Восточного экономического форума станет макет моста между материком и островом Сахалин. Этот мост должен стать самым крупным и значимым инфраструктурным проектом на Дальнем востоке за последние 100 лет. Поручение заняться изучением эффективности этого проекта правительству дал президент страны два месяца назад.
ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
По замыслу организаторов экспозиции «Улица Дальнего Востока», на территории форума мост, точнее, его макет, свяжет павильон сахалинской экспозиции и остров на искусственном озере. Чтобы у посетителей не было сомнений в предназначении моста, на него установят макет железнодорожного поезда.
О том, что правительство работает над поручением президента и прорабатывает проект строительства мостового перехода на Сахалин, сообщил сам глава государства в июле, после встречи с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко. Владимир Путин, цитируем по официальному сайту президента, сказал, что получил письмо депутатов Сахалинской думы, в котором говорится, что мост — это «давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает».
Центральные власти не первый раз задумываются над созданием постоянно действующей переправы на остров.
Сейчас связь с материком полностью зависит от погоды: весной и осенью, в период частых штормов, паромы чаще простаивают, чем работают.
Место строительства моста ни у кого вопросов не вызывает — это пролив Невельского в северной части Сахалина, там где расстояние от острова до материка наименьшее. Судя по экспозиции на ВЭФ, определенность наступила и с типом переправы, ведь существует еще и проект тоннеля под проливом, и в конце 30-х годов на материковой части даже началась подготовка к его строительству, но война спутала все планы. Тогда тоннель казался более надежной конструкцией, материалы и технологии, используемые при строительстве мостов, не могли гарантировать прочность конструкции в суровых погодных условиях, а пролив Невельского — место штормовое. Сейчас же мировой опыт мостостроения пополнился грандиозными конструкциями, и 6-километровый переход (а именно столько надо построить над водой) уже нельзя назвать чем-то нереализуемым.
Но 6,1 км — это только мост. И построен он будет там, где сейчас стоит непроходимая тайга. Всего же предстоит создать 585 км нового железнодорожного пути, включая 127 км линии Мыс Погиби — Ныш (это уже на Сахалине) и 452-километровую линию от Селихина до мыса Лазарева. Хотя опыт строительства длинных мостов у российских строителей есть, взять тот же мост в Керчь с материка, работы в условиях сахалинского климата можно будет назвать уникальными: в проливе постоянное сильное течение, и при этом он замерзает почти на полгода.
Стоимость всего строительства оценивается в 540,3 млрд рублей. Впрочем, резервы для снижения цены есть — за счет уменьшения габарита моста с нынешних проектных 47 до 36 м. Это ограничит судоходство в проливе, но существенно улучшит экономику проекта. Сейчас проектировщики ждут решения Минобороны о возможности снижения пролета моста. Экономисты подсчитали и эффект от ввода в срой моста. За счет налогов РЖД и других транспортных компаний, начисленных за перевозки по новой линии, бюджет за 50 лет может получить 5,1 трлн рублей, дополнительные же налоги от горнодобывающих компаний, которым мост позволит увеличить производство, за этот же срок должны достичь 9 трлн рублей.
И уже сейчас понятно, что основным грузом, перевозимым по новому мосту как минимум в первые годы его работы, станет уголь, который повезут с материка для отгрузки на экспорт через порты Сахалина, которые тоже еще предстоит построить.
«ЛЮДИ В НЕСКОЛЬКИХ ШАГАХ НЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА»
Сейчас дальневосточные порты уже не справляются с угольным потоком с «большой земли». Несмотря на недостаточную, как говорят угольщики, пропускную способность железных дорог, несколько раз в год, как правило, под штормовые сезоны РЖД вынуждена вводить конвенции — временный запрет на отгрузку в адрес того или иного порта из-за того, что там скопилось огромное количество неразгруженных составов с углем.
Узких мест в транспортной инфраструктуре, связывающей Кузбасс с портами Дальнего Востока, хватает. Достаточно сказать, что через Амур перекинут всего один железнодорожный мост, на который сходятся все составы с БАМа и Транссиба. Двухпутный мост был построен еще до революции, а в советское время его модернизировали — на те же опоры повесили еще и автомобильную дорогу. Музей Амурского моста расположен практически под ним, и посетители видят, что груженые составы проходят над Амуром буквально каждую минуту, днем и ночью, без перерывов. Резервной переправой является тоннель под рекой, выкопанный незадолго до начала Второй мировой войны и долгое время считавшийся секретным объектом. Сейчас он используется, но пропускная способность тоннеля слишком мала, чтобы серьезно повлиять на объем перевозки.
Еще один важный фактор, заставляющий власти думать о смене места угольных перевалок, — рост недовольства местного населения постоянным загрязнением от угольных причалов. Дело в том, что, после того как экспорт угля стал резко расти, под его погрузку переориентировались стивидоры, которые раньше специализировались на других товарах — от рыбы до контейнеров. Их причалы находятся буквально в зоне жилой застройки, а при погрузке, особенно в сухое время года, образуется огромное количество угольной пыли. Стивидоры оснащают площадки складирования и зоны перевалки водяными пушками, которые сбивают пыль, но полностью это проблему не решает.
Вот как описывал в прошлом году ситуацию в «Находке» корреспондент отраслевой газеты РЖД: «Я приехал в Находку в конце июня, в то время, которое в Приморье летом не считается. Даже если не идет дождь, то в воздухе висит мелкая водяная пыль. Всю ночь стены маленькой гостиницы ходили ходуном — через город в порт шли груженные углем составы. Утром со смотровой площадки над Находкинским морским торговым портом мы наблюдали за погрузкой угля. Сама технология работы порта по перевалке угля называется открытой. И суть ее в том, что уголь из вагонов грейферными ковшами выгружают в одну из нескольких линий штабелей. Оттуда по мере накопления судовой партии груза теми же ковшами пересыпают уголь непосредственно на причал, а затем — в трюмы балкера. И таких перевалок, из штабеля в штабель, а потом на судно, может быть несколько, в этом месте — до четырех. В порту для этого задействовано до 30 портальных кранов. И каждый раз из открывшейся пасти грейфера стелется шлейф черной пыли, которая сейчас же быстро оседает под действием влаги. Но то, что не видно сырым летом, становится сущим наказанием зимой. Климат Приморья таков, что в морозное время воздух очень сухой и пронзительный ветер гонит над причалами тучи угольной пыли. В этой пыльной буре люди в нескольких шагах не видят друг друга, и так не только здесь, в торговом порту».
О загрязнении угольной пылью говорили и участники «Прямой линии» с президентом в прошлом году. Проблема возникла не сегодня, но масштаб ее растет с каждым годом — и это оборотная сторона успешной работы угольщиков на экспортных рынках.
ЯКОРНЫЕ ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ
Успех этот очевидный и бесспорный. За несколько лет наша страна потеснила на азиатских рынках, где пока преобладает угольная энергетика, традиционных поставщиков из Австралии и Индонезии. Спрос на энергию в растущих экономиках АТР постоянно увеличивается, а реальной альтернативы углю как топливу в этом регионе пока нет. Поставки сжиженного газа невелики, да и ценовую конкуренцию с углем этот вид топлива проигрывает.
В августе, проводя в Кемерово заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности, президент страны Владимир Путин сообщил, что в прошлом году российские угледобывающие компании отправили на экспорт более 190 млн т продукции (здесь учтены поставки через все российские порты, а не только дальневосточные). По словам главы государства, сейчас есть возможность расширить присутствие на мировом угольном рынке.
«Чтобы воспользоваться возможностями, нужно решить комплекс задач: повысить рентабельность и безопасность добывающих угольных мощностей, провести их модернизацию как в традиционных районах угледобычи — Кузбассе, Хакасии, Якутии, так и в новых — Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. И конечно, нужно улучшать логистику, прежде всего пропускную способность железнодорожных магистралей, для которых угольные компании являются якорными грузоотправителями», — подчеркнул Владимир Путин.
Уголь сейчас — главный груз Российских железных дорог, он обеспечивает 60% грузооборота стальных магистралей, и этот показатель растет. Прирост погрузки угля в этом году уже составил 4,5% по отношению к прошлому году.
Выступая на той же комиссии, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров рассказал, что общий объем инвестиций в развитие Байкало- Амурской и Транссибирской магистралей до 2025 года составит 696 млрд рублей, а для обеспечения опережающего развития инфраструктуры уже в 2018-м на проектирование предусмотрено 3,4 млрд рублей. Модернизация ключевых железнодорожных артерий Восточного полигона позволит обеспечить к 2025 году вывоз угля в восточном направлении до 195 млн т. Первый этап модернизации магистралей завершится в 2019-м и позволит увеличить вывоз грузов с месторождений Восточного полигона до 124,9 млн т в год, а это на 66,8 млн т больше, чем до начала модернизации, которая стартовала в 2012 году.
Сейчас РЖД почти справляется с вывозом добываемого угля — непогруженные остатки хотя и велики, но почти не растут в объеме. Но угольщики уже готовятся освоить новые возможности БАМа и Транссиба. В прошлом году в Кузбассе было добыто 241 млн т угля. Это почти 60% его общенациональной добычи и более чем на 6% выше уровня 2016-го. По прогнозным планам, к 2020 году добыча составит 300 млн т угля в год, а к 2035-му — более 370 млн т. Это не предел, геологические запасы угля в регионе превышают 754 млрд т.
А на самом Сахалине, похоже, уже начали готовиться к налаживанию стабильной связи с «большой землей». Железнодорожное движение на острове никогда не было напряженным — это местные пассажирские перевозки и транспортировка грузовых вагонов, прибывающих на пароме из Ванино. Часть пассажирских перевозок до сих пор обеспечивается японской техникой, закупленной в 80-х годах, поскольку часть колеи южной территории Сахалина не российского стандарта (шириной 1524 мм), а японского (1067 мм), эти пути остались с довоенного периода. Даже организационно сахалинская дорога не самостоятельное подразделение РЖД, несколько лет назад она стала частью большой Дальневосточной дороги.
Однако недавно на острове началась реализация программы модернизации железной дороги. В ее рамках планируется завершить «перешивку» колеи на общероссийский стандарт, а также отремонтировать и построить 32 новых моста.