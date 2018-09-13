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Погрузчик столкнулся с самолетом в аэропорту Челябинска

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Погрузчик врезался в самолет в аэропорту Челябинска, пострадавших нет. Об этом в четверг, 13 сентября, сообщили журналистам в местной транспортной прокуратуре.

«Самолет получил небольшие повреждения — царапину верхнего слоя фюзеляжа. По данному факту проводится проверка», — сказал прокурор Александр Колесников журналистам «РИА Новости».

Уточняется, что проверку проводит Росавиация совместно с местной транспортной прокуратурой. Завершить ее планируется до 20 сентября.

5 сентября два пассажирских лайнера китайских авиалиний столкнулись в аэропорту города Нанкин на востоке КНР. В результате инцидента никто не пострадал.

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