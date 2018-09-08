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Бутылку с посланием времен СССР нашли при ремонте больницы в Челябинске

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Фото: 74.ru
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Бригада строителей во время ремонтных работ в челябинском роддоме областной клинической больницы №3 нашла бутылку с письмом, датированным 1980 годом.

Фото послания опубликовал 7 сентября портал 74.ru.

Авторами послания, предположительно, являются плотники. Они рассказали о жизни и о трудностях, с которыми сталкивались во времена позднего СССР.

«1980 год 16 октября здесь работала бригада плотников <...> Всего 16 человек. Зарплата плотника 5-го разряда 180–200 рублей в месяц», –– говорится в письме.

«С продуктами вроде-бы и ничиво а вот мяса мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет всё заграницу неграм Камбоджи, Индии, Ирану, Кореи. Вобщем жить не очень легко. В мире не спокойно. Войны, войны», — пожаловались рабочие (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Письмо было запечатано в бутылке из-под водки «Русская». Как отмечает РЕН ТВ, в пресс-службе больницы о находке ничего не знают, но факт проведения ремонта в медучреждении подтвердили.

В апреле сообщалось, что «Почта России» обнаружила советский конверт 1982 года, в котором находились украденные документы первого французского космонавта.

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