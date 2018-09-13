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Напавший на прохожих в Париже признан виновным в покушении на убийство

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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Мужчина, ранивший в минувшее воскресенье семь человек на улице Парижа, официально признан виновным в покушении на убийство.

Как сообщает Indian Express со ссылкой на источники из суда, следствие по делу о нападении продолжается, однако правоохранителям до сих пор не удалось выяснить мотивы злоумышленника. 

Следователи также пока не пришли  выводу, является ли произошедшее терактом. 

Поздно вечером 9 сентября мужчина, предположительно являющийся уроженцем Афганистана, ранил семерых прохожих в 20-м округе Парижа. По словам очевидцев, прохожие пытались остановить злоумышленника, но ему удалось скрыться. Через некоторое время преступника задержали сотрудники полиции.

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