Напавший на прохожих в Париже признан виновным в покушении на убийство

Мужчина, ранивший в минувшее воскресенье семь человек на улице Парижа, официально признан виновным в покушении на убийство.

Как сообщает Indian Express со ссылкой на источники из суда, следствие по делу о нападении продолжается, однако правоохранителям до сих пор не удалось выяснить мотивы злоумышленника.

Следователи также пока не пришли выводу, является ли произошедшее терактом.

Поздно вечером 9 сентября мужчина, предположительно являющийся уроженцем Афганистана, ранил семерых прохожих в 20-м округе Парижа. По словам очевидцев, прохожие пытались остановить злоумышленника, но ему удалось скрыться. Через некоторое время преступника задержали сотрудники полиции.