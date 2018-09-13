Google принял решение закрыть почтовый сервис Inbox‍

Американская IT-корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox и сосредоточиться исключительно на Gmail. Такая информация появилась в официальном блоге компании.

Сервис работал с 2014 года на базе почтового клиента Gmail и предлагал пользователям уникальный подход к работе с письмами. Теперь часть функция будет внедрена в Gmail. Inbox перестанет быть доступен для пользователей уже в марте 2019 года.

Отмечается, что программа будет полностью удалена изо всех магазинов, ее невозможно будет использовать на любых электронных устройствах. API приложения также будет недоступен.

24 августа стало известно, что Google запустила функцию «самоуничтожающихся» писем на своем сервисе электронной почты Gmail.