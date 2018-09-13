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Google принял решение закрыть почтовый сервис Inbox‍

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Фото: Global Look Press/Jaap Arriens
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Американская IT-корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox и сосредоточиться исключительно на Gmail. Такая информация появилась в официальном блоге компании.

Сервис работал с 2014 года на базе почтового клиента Gmail и предлагал пользователям уникальный подход к работе с письмами. Теперь часть функция будет внедрена в Gmail. Inbox перестанет быть доступен для пользователей уже в марте 2019 года.

Отмечается, что программа будет полностью удалена изо всех магазинов, ее невозможно будет использовать на любых электронных устройствах. API приложения также будет недоступен.

24 августа стало известно, что Google запустила функцию «самоуничтожающихся» писем на своем сервисе электронной почты Gmail.

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Штаб-квартира Google расположена в городе Сан Хосе (штат Калифорния), на территории Кремниевой долины
Фото: Global Look Press
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Компания входит в холдинг Alphabet Inc., общее число сотрудников которой в 2016 году превысило 61 тыс. человек
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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От одного корпуса до другого можно доехать на велосипедах и скутерах, которые находятся на территории кампуса
Фото: Getty Images/Michael Short
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Google Garage — место, в котором собираются сотрудники всех офисов. Там они работают, учатся и творят
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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На территории Googleplex расположены также бассейны, фитнес-центры, кафе и волейбольные площадки
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Один из сувенирных магазинов на территории кампуса
Фото: Global Look Press
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Исследовательская лаборатория Google X. В ней разрабатывают долгосрочные и сложно реализуемые проекты компании
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Столовая в одном из офисных зданий Google. Там сотрудников угощают блюдами американской, итальянской, японской и мексиканской кухонь
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Вид на Исследовательскую лабораторию Google X в Маунтин-Вью
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Во дворе некоторых офисов растут лаймы
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Сотрудник лаборатории Google X работает над проектом Loon — системы воздушных шаров, которые обеспечат доступом в интернет жителей труднодоступных районов
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Сотрудник компании прогуливается по офису вместе со своим питомцем
Фото: Getty Images/Brooks Kraft
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Скульптура тираннозавра рекса, расположенная на территории кампуса
Фото: Getty Images
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