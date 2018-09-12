Ученые уличили переводчик Google в сексизме

Бразильские исследователи обнаружили, что алгоритмы сервиса Google Translate предвзяты при переводе предложений с языка без грамматической категории рода.

При переводе нескольких тысяч предложений с 12 таких языков на английский оказалось, что технические профессии гораздо реже относят к женщинам. При работе Google Translate относил представителей технических профессий к мужскому роду в 71 проценте случаев, а к женскому — в четырех.

Также сообщается, что распределение представителей определенного пола в профессиях не соответствует статистике трудоустройства, пишет издание N+1.

Грамматическая категория рода в отобранной группе отсутствовала у венгерского, финского, суахили, йоруба, армянского и эстонского языков. Во всех выбранных языках местоимение третьего лица выражается единым словом.

Всего исследователи использовали 1019 профессий из 22 разных категорий. Отмечается, что расовая и гендерная предвзятость, встречающаяся при работе машинных алгоритмов, возникает из-за особенностей обучающей выборки.

Восьмилетняя жительница английского Уэст-Йоркшира Элеанор Хансен ранее обвинила в сексизме французский бренд одежды Fat Face. Ребенку не понравились размеры карманов шорт для мальчиков и для девочек — у представителей сильной половины человечества они оказались больше.