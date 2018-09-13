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Порядок захода туристических судов в Арктику и на Дальний Восток упростят

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Иностранным туристическим судам упростят процедуру допуска во внутренние морские воды РФ, прилегающие к территориям арктической зоны и Дальневосточного федерального округа. Об этом говорится в пояснительной записке к разработанному правительством РФ законопроекту, с которой ознакомились «Известия».

Отмечается, что судам больше не потребуется жестко прописывать свои круизные маршруты, а интуристам будет проще сойти на берег в портах, чтобы полюбоваться уникальной природой и увидеть многочисленные исторические и культурные памятники региона.

Предполагается, что нововведения позволят увеличить туристический поток из-за рубежа и повысить интерес к Русской Арктике. Профильный комитет по безопасности Госдумы намерен поддержать законопроект.

Предлагаемые правительством изменения позволят корректировать туристические маршруты, не создавая угроз в сфере безопасности, заявил «Известиям» зампред комитета Анатолий Выборный.

Подробнее — в материале «Известий»:

Окно в Арктику

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