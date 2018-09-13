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На Украине установили личность организатора будущих терактов в Киеве

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Фото: youtube.com
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Следователи установили личность человека, который занимался организацией планировавшихся в Киеве терактов, в которых должна была участвовать депутат Верховной рады Надежда Савченко. Об этом заявил главный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, на данный момент прокуратура не может предъявить обвинение данному человеку, так как у следователей недостаточно доказательств, пишет RT.

Кроме того, он отметил, что в предполагаемых терактах должно было быть задействовано около 30 человек. Сейчас подозреваемый локализован, его имя прокурор называть отказался.

Савченко арестовали 20 марта, после того как Верховная рада дала разрешение снять с нее депутатскую неприкосновенность. Бывшей летчице предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. В середине июля ей продлили срок ареста на два месяца.

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