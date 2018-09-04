Суд продлил арест Савченко на два месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил до 30 октября арест депутату Верховной рады Надежде Савченко, обвиняемой в подготовке терактов. Об этом сообщил во вторник, 4 сентября, ее адвокат Александр Шадрин.

Тем самым суд отклонил ходатайство защиты об изменении меры пресечения Савченко, а именно о взятии ее на поруки, передает ТАСС.

Шадрин подчеркнул, что защита будет обжаловать это решение.

Савченко арестовали 20 марта, после того как Верховная рада дала разрешение снять с нее депутатскую неприкосновенность. Бывшей летчице предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота. В середине июля ей продлили срок ареста на два месяца.