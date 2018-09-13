Российские банки смогут проверить клиентов удаленно

В 2018 году российские банки смогут удаленно идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных. Об этом «Известиям» рассказали в компании «Ростелеком», разработавшей соответствующее приложение для мобильных устройств.

Банковским пользователям необходимо будет открыть скачанное приложение и, глядя в камеру, озвучить указанный на экране набор цифр. Идентификация будет осуществляться путем сравнения полученного изображения лица и голоса с исходными данными в Единой биометрической системе, оператором которой является «Ростелеком». В целях дополнительной защиты войти в приложение банка пользователь сможет только после ввода логина и пароля от портала госуслуг.

По мнению экспертов, удаленная проверка сможет применяться при получении всех банковских услуг, связанных с открытием счета. Однако они не исключают технических сбоев в работе системы, а также возможности использования нового сервиса мошенниками. Также периодически необходимо будет обновлять данные.

Возможность удаленной идентификации появилась в России с 1 июля 2018 года. Пользоваться сервисом можно после регистрации на портале госуслуг и сдачи в одном из банков биометрических данных. Благодаря новшеству получать финансовые услуги смогут в том числе отдаленные регионы страны.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Ростелеком» создал приложение для удаленной проверки клиентов банков