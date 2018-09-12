Россия обвинила США в препятствовании реализации сделки по Ирану

США шантажом и санкциями сознательно мешают странам — подписантам Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) содействовать реализации иранской ядерной сделки, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что такой подход к со стороны Соединенных Штатов является совершенно безответственным.

«Такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия», — сказал дипломат в ходе сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ульянов добавил, что если бы Вашингтон просто вышел из сделки, то это не помешало бы дальнейшему успешному ее выполнению, пишет ТАСС.

В конце августа МАГАТЭ в своем докладе подтвердило соблюдение Тегераном условий Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.