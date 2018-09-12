Лидер Limp Bizkit разводится с женой-крымчанкой

Основатель и лидер ню-метал-группы Limp Bizkit 48-летний Фред Дёрст разводится с женой Ксенией Дёрст (в девичестве — Берязева), уроженкой Крыма. Об этом 11 сентября писал таблоид TMZ.

Пара вступила в брак в 2012 году, но супруги не рассказывали о событии, и публика узнала о бракосочетании лишь в 2015-м. В том же году Дёрст выразил желание получить российский паспорт. Как написал музыкант в письме, направленном в администрацию Крыма, на полуострове он снимал бы фильмы и сериалы, которые вывели бы Россию «на высокий уровень в этом бизнесе», а также помогал бы благотворительным организациям «в поддержку молодежи Крыма и России». Однако официального прошения на получение гражданства РФ Дёрст так и не подал.

Первый брак Фред Дёрст заключил в 20-летнем возрасте с Рейчел Тергесен во время прохождения службы на флоте США. У пары родилась дочь Адриана, однако союз быстро распался из-за неверности супруги. Позже музыкант жил в гражданском браке с Дженнифер Реверо, от которой у него родился сын Даллас.

Также у лидера Limp Bizkit были романы с певицей Кристиной Агилерой и звездой сериала «Зачарованные» Алиссой Милано. По слухам, Дёрст состоял в отношениях с Бритни Спирс, однако поп-звезда опровергала эту информацию.