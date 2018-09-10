Петросян после долгой паузы прокомментировал развод со Степаненко

Юморист Евгений Петросян прервал длительное молчание и прокомментировал свой развод с артисткой Еленой Степаненко.

В интервью телеканалу РЕН ТВ он ответил на вопрос, сколько именно денег делит с женой в ходе бракоразводного процесса.

«Это абсолютная провокация. Потому что мое имущество никто не оценил. Можно сказать миллиард, можно сказать сто миллиардов, пожалуйста. Ну как я могу оценить квартиру, которую строил много лет?» — ответил Петросян.

Телеканал провел собственное расследование и выяснил, что за 2017 год Евгений Петросян заработал 17 541 000 рублей, в среднем 1,4 млн в месяц. Доход Елены Степаненко за половину 2018-го — 8 690 000. Примерно такая же картина стабильно наблюдается все последние годы, эти финансовые поступления позволяют инвестировать в недвижимость. Например, дом с земельным участком в подмосковном поселке Жаворонки общей кадастровой стоимостью 23 млн рублей.

В старинном доме в самом центре Москвы юмористы владеют несколькими квартирами. Первая — на 138 кв. м стоимостью 47 973 000 рублей. Вторая чуть поменьше — 92 кв. м и ценой 31 820 000 рублей.

Здесь же у супругов еще одна, ранее не засвеченная в прессе жилплощадь — 64 «квадрата» за 28 млн рублей.

Петросян и Степаненко находятся в браке уже более 30 лет. 3 августа артистка подала иск о разделе совместного имущества общей стоимостью 1,5 млрд рублей. Степаненко претендует на 57% собственности.

Петросян подал встречный иск с просьбой разделить имущество поровну и развести их.