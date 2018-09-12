Аэрокосмическая смена стартовала в детском центре «Орленок»

В детском центре «Орленок», расположенном на побережье Черного моря в Краснодарском крае, началась аэрокосмическая смена «Объединенные космосом». Конкурсный отбор прошли 100 подростков из 22 регионов России.

Ребята посетят занятия по трехмерному моделированию, программированию и электротехнике. Также они выполнят проектную работу на тему виртуальной реальности, об экспериментах на борту космической станции, перспективных способах передвижения на планетах, ракетных технологиях, информируют «Кубанские новости».

Собранные за три недели материалы будут представлены во всех региональных профильных космических школах, технопарках «Кванториум». Участники аэрокосмической смены уже встретились с летчиком-космонавтом, Героем России Михаилом Корниенко.

Ранее 17 августа управление Роспотребнадзора по Новгородской области объяснило запрет песен Бузовой, Филиппа Киркорова и российских рэперов на дискотеках в детском лагере на территории региона соблюдением закона о защите детей от информации, причиняющей вред их развитию.

В ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетних нужно защищать от разрушающего информационного воздействия на их несформировавшуюся личность.