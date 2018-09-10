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Руководство нижегородского лагеря обвинили в неоказании помощи детям

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Уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено по результатам проверки в детском лагере в Дзержинском Нижегородской области. Выяснилось, что руководство лагеря устроило на работу фиктивного врача и получало за него деньги. В этого детям медицинскую помощь никто не оказывал.

Как показала проверка, на должность врача приняли женщину. Она получала зарплату, но на самом деле в лагере не работала. Никаких подписей в трудовых документах и платежных ведомостях не найдено.

Личность того, кто похищал зарплатные деньги, пока установить не удалось. Расследование продолжается. Глава администрации Дзержинска должен исправить нарушения. Начальник лагеря и бухгалтер привлечены к административной ответственности, сообщает ИА «НьюсНН».

В конце августа в Омской области закрыли детский лагерь «Юбилейный». Это произошло после того, как там отравились 13 детей. Возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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