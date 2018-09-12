Директор «Булгаковского дома» опроверг слухи об уходе кота Бегемота на пенсию

Директор московского музея-театра «Булгаковский дом» Николай Голубев опроверг слухи об уходе на пенсию кота Бегемота, передает ТАСС.

«Это утка, я не знаю, откуда это взялось. Чья-то злая шутка», — прокомментировал Голубев сообщение агентства РИАМО, в котором говорилось, что 16-летний кот уходит на пенсию из-за возраста.

«Все нормально. И ветеринар говорит, что он для своего возраста удивительно здоровый кот», — отметил директор театра.

В начале августа стало известно, что кот Бегемот все еще пребывает в состоянии стресса после пережитого похищения.

1 августа неизвестная женщина украла кота из «Булгаковского дома». В этот же день животное обнаружили около Театра Моссовета, который находится по соседству.

Установлена и личность похитителя — им оказалась женщина по имени Ольга. Она сама явилась в музей и объяснила свой поступок тем, что сотрудники «Булгаковского дома» забросили Бегемота.

После инцидента Бегемот проявлял агрессию, поэтому было принято решение «отправить его в отпуск» — животное отгородили от посетителей музея.