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В Екатеринбурге водитель высадил из автобуса беременную женщину

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Беременную жительницу Екатеринбурга выгнали из автобуса после того, как она сделала замечание говорящему по телефону водителю. После нескольких замечаний мужчина зажал девушку дверьми, а затем потребовал выйти из салона, сообщил «Типичный Екатеринбург».

Пострадавшая рассказала, что во время следования автобуса водитель трижды звонил кому-то. Когда женщина сделала замечание, он потребовал от нее «закрыть рот», пишет РЕН ТВ.

Кондуктор, присутствующий при конфликте, поддержала водителя.

«Это разве первый раз он разговаривает? Все разговаривают. У вас разве какие-то проблемы были с этим?» — заявила она.

В итоге находящаяся на восьмом месяце беременности девушка добиралась пешком до диагностического центра. Она связалась с транспортной компанией, однако там заявили, что писем от пассажирки не получали.

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