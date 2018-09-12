В Екатеринбурге водитель высадил из автобуса беременную женщину

Беременную жительницу Екатеринбурга выгнали из автобуса после того, как она сделала замечание говорящему по телефону водителю. После нескольких замечаний мужчина зажал девушку дверьми, а затем потребовал выйти из салона, сообщил «Типичный Екатеринбург».

Пострадавшая рассказала, что во время следования автобуса водитель трижды звонил кому-то. Когда женщина сделала замечание, он потребовал от нее «закрыть рот», пишет РЕН ТВ.

Кондуктор, присутствующий при конфликте, поддержала водителя.

«Это разве первый раз он разговаривает? Все разговаривают. У вас разве какие-то проблемы были с этим?» — заявила она.

В итоге находящаяся на восьмом месяце беременности девушка добиралась пешком до диагностического центра. Она связалась с транспортной компанией, однако там заявили, что писем от пассажирки не получали.