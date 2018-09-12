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Турист из Орла выжил после падения с 15-метровой скалы в Крыму

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Фото: Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым
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Турист из Орла упал с 15-метровой скалы на западе Крыма и остался жив. Об этом сообщили в крымском управлении МЧС РФ.

ЧП произошло 11 сентября в районе урочища Джангуль Черноморского района. 37-летний житель Орла сорвался с крутого скального склона и упал на камни. По данным сайта kp.ru, спасателям из-за шторма и труднодоступности участка потребовалось 9 часов, чтобы спасти его. 

Прибывшие на место инцидента спасатели вместе с медиками приняли решение транспортировать мужчину на мотолодке, поскольку травмы не позволяли переносить его на носилках. Однако из-за высоких волн судно не могло подойти к берегу. Переправить туриста на резиновой лодке в бухту Очеретай удалось двоим спасателям-водолазам при помощи катера. Там пострадавшего передали врачам. Известно, что мужчину  госпитализировали в Черноморскую центральную районную больницу, сообщает телеканал «360».

29 августа сообщалось, что спасатели в Крыму сняли с горы почувствовавшего себя плохо скалолаза. Инцидент произошел на горе Сокол в Судаке. 

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