Алан Макиев подписал контракт с «Уралмашем»

Бывший центровой ЦСКА Алан Макиев присоединился к БК «Уралмаш», который в этом сезоне будет выступать в Суперлиге-1. Контракт с 27-летним баскетболистом рассчитан на один год.

Эту информацию «Известиям» подтвердил главный тренер клуба из Екатеринбурга, вице-чемпион мира по баскетболу Олег Мелешенко.

— Действительно, Алан подписал контракт с нашим клубом на один сезон, — рассказал он «Известиям». — Пока не могу сказать, в какой форме находится Макиев, он провел с нами только одну тренировку. Но для нашего клуба это в любом случае усиление.

Алан Макиев пришел в ЦСКА из «Автодора» летом 2017 года, но так и не стал игроком основной ротации. В ходе сезона он отметился всего в пяти матчах (одна игра Евролиги, четыре — Единой лиги ВТБ), суммарно провел на паркете 30 минут, набрал 16 очков и сделал семь подборов. Также центровой трижды призывался на помощь ЦСКА-2, в составе которого он набирал девять очков, делал 3,7 подбора и один блок-шот за 16,8 минуты в Суперлиге-1.

Уроженец Ардона (Республика Северная Осетия — Алания) постигал основы баскетбольного мастерства на юге России — помимо родного города, он учился, тренировался и играл в Саратове, Волгограде и Краснодаре. Выступать на профессиональном уровне Алан Макиев начал в «Автодоре» в 2011 году, где и провел большую часть карьеры, несколько раз отлучаясь в команды Суперлиги «Родники», «Иркут» и «Рязань».

В сезоне-2016/17 баскетболист сыграл в 17 матчах за «Автодор» в Единой лиге ВТБ (4,4 очка, 2,9 подбора, 0,5 передачи за 15,6 минуты) и 13 матчах Лиги чемпионов ФИБА (3,7 очка, 2,7 подбора, 0,5 передачи за 11,6 минуты).

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter