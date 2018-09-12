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Колымский поселок переведут на электроотопление

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Губернатор Магаданской области Сергей Носов и генеральный директор ДВЭУК Дмитрий Селютин заключили соглашение о взаимодействии на IV Восточном  экономическом  форуме. Документ включает пилотный проект по переводу поселка Талая на современную систему электроотопления. Для этого нужно построить подстанцию 220/35 кВ Мякит с заходами на ВЛ 220 кВ Оротукан–Палатка–Центральная.

В настоящее время для энергоснабжения Талая используется дизельная генерация на привозном топливе, метод является дорогостоящим. Власти Колымы работают над концепцией электроснабжения населенных пунктов и использования энергии для отопления вместо угля или мазута, отмечает ИА MagadanMedia.

Как сообщалось 20 августа, в самом северном поселке Ямала Гыда официально стартовал отопительный сезон — всего спустя несколько недель после его окончания. В первую очередь тепло поступило в социально значимые объекты — школы, интернаты, детские сады, больницы.

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