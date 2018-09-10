Столица Зауралья готова к отопительному сезону на 36%

Гидравлические испытания и гидропневматическая промывка сетей почти завершены в жилом фонде Кургана на 80%. В целом же готовность столицы Зауралья к холодам составляет 36,2%.

Как сообщает пресс-служба «Курганской генерирующей компании», котельные Шадринска полностью подготовлены к отопительному сезону 2018–2019 годов. В Кургане на данный момент готовность составляет 36,2%, пишет ИА «Ура.ру».

Несколько домов находятся под угрозой остаться без отопления. Так, 40 домов на балансе управляющих компаний МУП «Спектр», ООО «УК «Респект», ООО «УК «Стандарт» и ООО «УК «Проектсервис» до сих пор не провели опрессовку сетей.

Критическая ситуация также складывается с домами под управлением ООО «УК «ПЖТ». Под их ведомством находятся 135 домов, из которых сейчас к зиме готовы только два.