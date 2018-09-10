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Отопительный сезон начался в Приамурье

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Отопительный сезон 2018–2019 годов стартовал в Приамурье в Тындинском районе. Информация об этом размещена на сайте правительства Амурской области.

С 10 сентября 2018 года в 18 населенных пунктах Тындинского района начался отопительный период. Это связано со снижением температуры наружного воздуха. С 11 сентября планируется также включить отопление в селах Соловьевск и Уркан.

В зданиях социальных объектов Тынды отопительный период начался с 6 сентября. С 13 сентября начнется подача тепла в жилые дома города, сообщает Амурская Служба Новостей.

Как рассказал министр ЖКХ Амурской области Сергей Гордеев, включение отопления в домах начинается, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти суток подряд достигает +8 градусов.

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