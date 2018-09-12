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Украинскую писательницу возмутил «пропагандистский» учебник русского языка

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Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
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Украинская писательница Лариса Ницой возмутилась решением министра образования страны Лилии Гриневич вернуть в школы «пропагандистские» учебники по русскому языку. 

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«Два года назад, со скандалом, нам удалось этот учебник снять. Сейчас эти учебники снова в школах», — написала Ницой в Facebook.

Больше всего писательница возмутилась из-за статей о гербе и гимне Российской Федерации в учебнике. В том числе в них говорится о двуглавом орле — «птице гордой и хищной», с которой «воевать опасно». Ницой отметила, что на сайте минобразования Украины размещена рекомендация использовать этот учебник на уроках русского языка в 1–3 классах.

«Школы с украинским языком обучения, первые классы, учат мокшанский язык?!» — возмутилась она. 

Писательница добавила, что два года назад боролась за изъятие этого учебника и сейчас пережила настоящий шок.

Ницой известна своими антироссийскими высказываниями. 10 сентября она сравнила русский язык с вирусом, прививкой от которого является украинский. А русскоязычных граждан Украины она назвала «слабым звеном». 

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